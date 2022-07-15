Рашисты нанесли очередной авиаракетный удар по Краматорску - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Российские оккупанты сегодня нанесли очередной авиаракетный удар по Краматорску в Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко, информирует УНН.
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«Очередной авиаракетный удар по Краматорску. Предварительно, без жертв. На месте работают специалисты взрывотехнических служб, спасатели», – написал Гончаренко в Facebook.
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14 июля Краматорск утром претерпел вражеского авиаракетного удара.
13 июля сообщалось о двух утренних ударах по Краматорску.