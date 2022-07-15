Рашисты нанесли очередной авиаракетный удар по Краматорску - мэр

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«Очередной авиаракетный удар по Краматорску. Предварительно, без жертв. На месте работают специалисты взрывотехнических служб, спасатели», – написал Гончаренко в Facebook.

Дополнение

14 июля Краматорск утром претерпел вражеского авиаракетного удара.

13 июля сообщалось о двух утренних ударах по Краматорску.