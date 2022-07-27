Рашисти повністю зруйнували 223 заклади освіти

Цитата

"Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2197 закладів освіти. З них 223 зруйновано повністю", - йдеться у повідомленні.

Деталі

При цьому більше ніж 1048 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 27 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Не зазнали змін і дані щодо поранених - 690.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 363, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 55, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Доповнення

Армія рф здійснила щонайменше 423 злочини проти культурної спадщини України.