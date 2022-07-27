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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Рашисти повністю зруйнували 223 заклади освіти

Рашисти повністю зруйнували 223 заклади освіти

Київ • УНН

 • 112035 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Російські окупанти повністю зруйнували в Україні вже 223 навчальні заклади, повідомляє УНН з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.

Цитата

"Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2197 закладів освіти. З них 223 зруйновано повністю", - йдеться у повідомленні.

Деталі

При цьому більше ніж 1048 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 27 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Не зазнали змін і дані щодо поранених - 690.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 363, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 55, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Доповнення

Армія рф здійснила щонайменше 423 злочини проти культурної спадщини України.

Українські Національні Новини

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