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Рашисты полностью разрушили 223 учебных заведения

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Российские оккупанты полностью разрушили в Украине уже 223 учебных заведения, сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

Цитата

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2197 учебных заведений. Из них 223 разрушены полностью", - говорится в сообщении.

Детали

При этом более 1048 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 27 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 358. Не претерпели изменений и данные относительно раненых – 690.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 363, Харьковской – 194, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 55, Херсонской – 54, Запорожской – 40.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Дополнение

Армия рф осуществила по меньшей мере 423 преступления против культурного наследия Украины.

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