Армия рф совершила 423 преступления против культурного наследия Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Российская армия совершила 423 преступления против культурного наследия Украины. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает УНН.
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"По состоянию на сегодняшний день россияне совершили 423 преступления против нашего культурного наследия. Они целятся в наше наследие намеренно, потому что их целью является уничтожение нашей идентичности”, – отметил Ткаченко.
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Министр добавил, что сейчас общий ущерб от войны составляет около 5-6 миллиардов евро. Впрочем, вместе с международным сообществом Украина уже привлекает средства для восстановления.
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В Министерстве культуры сообщили, что работают над онлайн-реестром культурного наследия и музейных фондов, который должен помочь вернуть украденные россией экспонаты.
В Украине в результате полномасштабного вторжения россии повреждено 30 музеев.