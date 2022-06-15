Мінкульт планує онлайн-реєстр музейних фондів: має допомогти повернути вкрадене росією
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Мінкульт працює над онлайн-реєстром культурної спадщини та музейних фондів, що має допомогти повернути вкрадені росією експонати. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар, пише УНН.
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«Ми працюємо над онлайн-реєстром, який включатиме в себе перелік всіх об’єктів культурної та археологічної спадщини. В подальшому він буде взаємодіяти з іншими значущими реєстрами, які відповідають за відбудову та унеможливлять корупційні схеми. Також в Мінкульті є розуміння, що бажання швидкої забудови не повинно призвести до хаотичної забудови міст», – наголосила Бондар.
Вона додала, що другий важливий проект, над яким працює Мінкульт – це проект оцифрування музейного фонду України. Наразі в Україні понад 12 мільйонів музейних цінностей. Найголовніша проблематика полягає в тому, що всі облікові картки музеїв зберігаються в самих музеях в паперовому вигляді.
«Створення єдиного реєстру електронного обліку музейних фондів наддасть можливість швидко орієнтуватися в кількості, переліку та стані всіх об’єктів по всіх музеях. Таким чином це дозволить не лише контролювати та моніторити стан культурної спадщини в Україні, але й повернути ті експонати, які викрала росія», – сказала заступниця міністра.
Доповнення
В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії пошкоджено 30 музеїв.