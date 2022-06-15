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Мінкульт планує онлайн-реєстр музейних фондів: має допомогти повернути вкрадене росією

Мінкульт планує онлайн-реєстр музейних фондів: має допомогти повернути вкрадене росією

Київ • УНН

 • 214278 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Мінкульт працює над онлайн-реєстром культурної спадщини та музейних фондів, що має допомогти повернути вкрадені росією експонати. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар, пише УНН.

Цитата

«Ми працюємо над онлайн-реєстром, який включатиме в себе перелік всіх об’єктів культурної та археологічної спадщини. В подальшому він буде взаємодіяти з іншими значущими реєстрами, які відповідають за відбудову та унеможливлять корупційні схеми. Також в Мінкульті є розуміння, що бажання швидкої забудови не повинно призвести до хаотичної забудови міст», – наголосила Бондар.

Вона додала, що другий важливий проект, над яким працює Мінкульт – це проект оцифрування музейного фонду України. Наразі в Україні понад 12 мільйонів музейних цінностей. Найголовніша проблематика полягає в тому, що всі облікові картки музеїв зберігаються в самих музеях в паперовому вигляді.

«Створення єдиного реєстру електронного обліку музейних фондів наддасть можливість швидко орієнтуватися в кількості, переліку та стані всіх об’єктів по всіх музеях. Таким чином це дозволить не лише контролювати та моніторити стан культурної спадщини в Україні, але й повернути ті експонати, які викрала росія», – сказала заступниця міністра.

Доповнення

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії пошкоджено 30 музеїв.

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