Мінкульт планує онлайн-реєстр музейних фондів: має допомогти повернути вкрадене росією

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«Ми працюємо над онлайн-реєстром, який включатиме в себе перелік всіх об’єктів культурної та археологічної спадщини. В подальшому він буде взаємодіяти з іншими значущими реєстрами, які відповідають за відбудову та унеможливлять корупційні схеми. Також в Мінкульті є розуміння, що бажання швидкої забудови не повинно призвести до хаотичної забудови міст», – наголосила Бондар.

Вона додала, що другий важливий проект, над яким працює Мінкульт – це проект оцифрування музейного фонду України. Наразі в Україні понад 12 мільйонів музейних цінностей. Найголовніша проблематика полягає в тому, що всі облікові картки музеїв зберігаються в самих музеях в паперовому вигляді.

«Створення єдиного реєстру електронного обліку музейних фондів наддасть можливість швидко орієнтуватися в кількості, переліку та стані всіх об’єктів по всіх музеях. Таким чином це дозволить не лише контролювати та моніторити стан культурної спадщини в Україні, але й повернути ті експонати, які викрала росія», – сказала заступниця міністра.

Доповнення

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії пошкоджено 30 музеїв.