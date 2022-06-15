Внаслідок вторгення рф в Україні пошкоджено 30 музеїв

Цитата

“На сьогоднішній день через повномасштабне вторгнення пошкоджень зазнали близько 30 музеїв. Деякі з них, наприклад, музей імені Григорія Сковороди, вщент знищено. Інші постраждали від мародерства”, – повідомила Бондар.

Доповнення

7 травня російські окупанти обстріляли музей Григорія Сковороди на Харківщині. 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм отримав поранення.

Наприкінці травня рашисти захопили міський краєзнавчий музей Мелітополя, де зберігалося скіфське золото IV століття до нашої ери.

У березні окупанти знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі в Маріуполі, де зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів, зокрема, Івана Айвазовського та Тетяни Яблонської.