Окупанти знищили будівлю музею у Маріуполі. Там зберігалися оригінали картин Айвазовського та Яблонської
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Маріуполі російські окупанти знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі, де зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів, зокрема, Івана Айвазовського та Тетяни Яблонської. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, пише УНН.
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«В Маріуполі російські війська знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі, де зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за словами голови Національної спілки художників України Костянтина Чернявського, оригіналів робіт Архипа Куїнджі на момент обстрілу в музеї не було – там залишалися лише копії авторства Андрія Яланського й Олександра Ольхова.
«Водночас у музеї зберігалися оригінали робіт інших українських художників – Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса та інших. Їхня доля наразі невідома», - зазначається в повідомленні.
Так, фонд музею налічував приблизно 2 тисячі експонатів, враховуючи твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, графіки та скульптури.
«Окупанти свідомо вбивають мирне населення Маріуполя, продовжують знищувати критичну інфраструктуру, нашу культуру та все українське», - наголошують в міськраді.
Доповнення
Нові знімки опубліковані компанією Maxar Technologies показують руйнування і пожежі багатоповерхівок Маріуполя, оточеного російськими окупантами.