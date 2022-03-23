Оккупанты уничтожили здание музея в Мариуполе. Там хранились оригиналы картин Айвазовского и Яблонской

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"В Мариуполе российские войска уничтожили здание Художественного музея имени Архипа Куинджи, где хранились оригиналы картин всемирно известных мастеров", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по словам председателя Национального союза художников Украины Константина Чернявского, оригиналов работ Архипа Куинджи на момент обстрела в музее не было - там оставались лишь копии авторства Андрея Яланского и Александра Ольхова.

"В то же время в музее хранились оригиналы работ других украинских художников - Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса и других. Их судьба пока неизвестна", - отмечается в сообщении.

Так, фонд музея насчитывал примерно 2 тысячи экспонатов, учитывая произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, графики и скульптуры.

"Оккупанты сознательно убивают мирное население Мариуполя, продолжают уничтожать критическую инфраструктуру, нашу культуру и все украинское", - отмечают в горсовете.

Дополнение

Новые снимки опубликованы компанией Maxar Technologies показывают разрушения и пожары многоэтажек Мариуполя, окруженного российскими оккупантами.



