Maxar показали нові супутникові знімки Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Нові знімки опубліковані компанією Maxar Technologies показують руйнування і пожежі багатоповерхівок Маріуполя, оточеного російськими окупантами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
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На супутникових знімках показано палаючі та зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджені заводи.
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Американська компанія з космічних технологій Maxar Technologies опублікувала перший чіткий супутниковий знімок українського острова Зміїний у Чорному морі.