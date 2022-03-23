Maxar показали новые спутниковые снимки Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Новые снимки опубликованные компанией Maxar Technologies показывают разрушения и пожары многоэтажек Мариуполя, окруженного российскими оккупантами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
На спутниковых снимках показаны горящие и разрушенные многоквартирные дома, поврежденные заводы.
Напомним
Американская компания из космических технологий Maxar Technologies опубликовала первый четкий спутниковый снимок украинского острова Змеиный в Черном море.