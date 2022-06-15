В результате вторжения рф в Украине повреждено 30 музеев
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Украине в результате полномасштабного вторжения россии повреждено 30 музеев. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Анастасия Бондарь, передает УНН.
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“На сегодняшний день из-за полномасштабного вторжения повреждения получили около 30 музеев. Некоторые из них, например, музей имени Григория Сковороды, полностью уничтожены. Другие пострадали от мародерства”, – сообщила Бондарь.
Дополнение
7 мая российские оккупанты обстреляли музей Григория Сковороды на Харьковщине. 35-летний мужчина, наблюдавший за музеем, получил ранения.
В конце мая рашисты захватили городской краеведческий музей Мелитополя, где хранилось скифское золото IV века до нашей эры.
В марте оккупанты уничтожили здание Художественного музея имени Архипа Куинджи в Мариуполе, где хранились оригиналы картин всемирно известных мастеров, в частности, Ивана Айвазовского и Татьяны Яблонской.