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19:03 • 29220 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 89126 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате вторжения рф в Украине повреждено 30 музеев

В результате вторжения рф в Украине повреждено 30 музеев

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. В Украине в результате полномасштабного вторжения россии повреждено 30 музеев. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Анастасия Бондарь, передает УНН.

Цитата

“На сегодняшний день из-за полномасштабного вторжения повреждения получили около 30 музеев. Некоторые из них, например, музей имени Григория Сковороды, полностью уничтожены. Другие пострадали от мародерства”, – сообщила Бондарь.

Дополнение

7 мая российские оккупанты обстреляли музей Григория Сковороды на Харьковщине. 35-летний мужчина, наблюдавший за музеем, получил ранения.

В конце мая рашисты захватили городской краеведческий музей Мелитополя, где хранилось скифское золото IV века до нашей эры.

В марте оккупанты уничтожили здание Художественного музея имени Архипа Куинджи в Мариуполе, где хранились оригиналы картин всемирно известных мастеров, в частности, Ивана Айвазовского и Татьяны Яблонской.

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