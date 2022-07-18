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Армія рф здійснила 423 злочини проти культурної спадщини України

Армія рф здійснила 423 злочини проти культурної спадщини України

Київ • УНН

 • 114735 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Російська армія здійснила 423 злочини проти культурної спадщини України. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає УНН.

Цитата

"Станом на сьогодні росіяни здійснили 423 злочини проти нашої культурної спадщини. Вони цілять в нашу спадщину навмисно, тому що їхньою метою є знищення нашої ідентичності”, – зазначив Ткаченко.

Деталі

Міністр додав, що наразі загальні збитки від війни становлять близько 5-6 мільярдів євро. Втім, спільно з міжнародною спільнотою Україна вже залучає кошти для відновлення.

Доповнення

У Міністерстві культури повідомили, що працюють над онлайн-реєстром культурної спадщини та музейних фондів, який має допомогти повернути вкрадені росією експонати.

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії пошкоджено 30 музеїв.

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