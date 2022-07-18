Армія рф здійснила 423 злочини проти культурної спадщини України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Російська армія здійснила 423 злочини проти культурної спадщини України. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає УНН.
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"Станом на сьогодні росіяни здійснили 423 злочини проти нашої культурної спадщини. Вони цілять в нашу спадщину навмисно, тому що їхньою метою є знищення нашої ідентичності”, – зазначив Ткаченко.
Деталі
Міністр додав, що наразі загальні збитки від війни становлять близько 5-6 мільярдів євро. Втім, спільно з міжнародною спільнотою Україна вже залучає кошти для відновлення.
Доповнення
У Міністерстві культури повідомили, що працюють над онлайн-реєстром культурної спадщини та музейних фондів, який має допомогти повернути вкрадені росією експонати.
В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії пошкоджено 30 музеїв.