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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 22083 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 65465 перегляди

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Рашисти обстріляли поле на Дніпропетровщині, горить урожай озимих

Рашисти обстріляли поле на Дніпропетровщині, горить урожай озимих

Київ • УНН

 • 116492 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Сьогодні російські військовослужбовці обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Наразі горить поле з озиминою. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує УНН.

Цитата

«Агресор продовжує обстрілювати Криворізький район. Вдарив по Широківській та Криворізькій громадах», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За даними ДСНС, у Широківській громаді ворожі снаряди поцілили у поле. Загорівся озимий ячмінь. Площа пожежі 89 га. Рятувальники гасять полум’я – намагаються врятувати урожай. Також через удари сталася пожежа на відкритій території. Горіло 4,5 га сухої трави. Вогонь загасили, на щастя, ніхто не постраждав.

Доповнення

Внаслідок ракетних ударів збройних сил рф по населених пунктах на Дніпропетровщині розпочато провадження. В результаті атаки спалахнула пожежа на одному з підприємств, де зберігалося зерно. Пошкоджень зазнали сільгосппідприємство, на складі якого зберігалося понад 40 тонн зерна, фермерське господарство та 15 одиниць сільгосптехніки, дім культури, зруйновано дачний будинок у садівничому товаристві.

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