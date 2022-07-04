Рашисти обстріляли поле на Дніпропетровщині, горить урожай озимих

Цитата

«Агресор продовжує обстрілювати Криворізький район. Вдарив по Широківській та Криворізькій громадах», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За даними ДСНС, у Широківській громаді ворожі снаряди поцілили у поле. Загорівся озимий ячмінь. Площа пожежі 89 га. Рятувальники гасять полум’я – намагаються врятувати урожай. Також через удари сталася пожежа на відкритій території. Горіло 4,5 га сухої трави. Вогонь загасили, на щастя, ніхто не постраждав.

Доповнення

Внаслідок ракетних ударів збройних сил рф по населених пунктах на Дніпропетровщині розпочато провадження. В результаті атаки спалахнула пожежа на одному з підприємств, де зберігалося зерно. Пошкоджень зазнали сільгосппідприємство, на складі якого зберігалося понад 40 тонн зерна, фермерське господарство та 15 одиниць сільгосптехніки, дім культури, зруйновано дачний будинок у садівничому товаристві.