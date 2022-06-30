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Знищений окупантами 40-тонний склад зерна в Дніпропетровській області: прокуратура розпочала провадження

Знищений окупантами 40-тонний склад зерна в Дніпропетровській області: прокуратура розпочала провадження

Київ • УНН

 • 166234 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Внаслідок ракетних ударів збройних сил рф по населених пунктах на Дніпропетровщині розпочато провадження. В результаті атаки спалахнула пожежа на одному з підприємств, де зберігалося зерно. Про це повідомляє прокуратура, передає УНН.

Цитата

«За процесуального керівництва Криворізької східної окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, 30 червня 2022 року збройні сили рф, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, нанесли ракетні удари по місту Зеленодольськ та села Велика Костромка Криворізького району Дніпропетровщини. Пошкоджень зазнали сільгосппідприємство, на складі якого зберігалося понад 40 тонн зерна, фермерське господарство та 15 одиниць сільгосптехніки, дім культури, зруйновано дачний будинок у садівничому товаристві.

Цивільне населення внаслідок обстрілу агресора не постраждало. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні. Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти.

Доповнення 

Сьогодні зранку у Зеленодольську Дніпропетовської обасті окупанти поцілили у сільгосппідприємство, знищили склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу.

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