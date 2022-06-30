Дніпропетровщина: у Зеленодольську окупанти поцілили у сільгосппідприємство

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Ворог продовжує тероризувати міста та села Криворізького району. На ранок кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду.

Голова ОВА також додав, що у Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування.

У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали.

Нагадаємо

Ворог кілька разів вгатив з артилерії по двох громадах - Зеленодольській та Широківській.