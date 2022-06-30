Днепропетровская область: в Зеленодольске оккупанты попали в сельхозпредприятие
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. В Зеленодольске оккупанты попали в сельхозпредприятие, уничтожили склад, в котором было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
Детали
Враг продолжает терроризировать города и села Криворожского района. Утром несколько раз из разного оружия обстрелял Зеленодольскую общину.
Глава ОВА также добавил, что в Великой Костромке удар пришелся по центру села. Есть разрушение.
В Зеленодольске враг попал в сельхозпредприятие. Уничтожил склад, на котором было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар. Предварительно люди не пострадали.
Напомним
Враг несколько раз ударил из артиллерии по двум общинам – Зеленодольской и Широковской.