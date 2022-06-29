Дніпропетровщина: окупанти кілька разів вдарили з артилерії по двох громадах

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“У Криворізькому районі ніч і ранок знову напружені. Ворог кілька разів вгатив з артилерії по двох громадах — Зеленодольській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали”, — зазначив голова ОВА.

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Резніченко додав, що у Великій Костромці зачепило лінію електропередач. Село частково без світла. Енергетики поки не можуть розпочати роботу — там небезпечно.

Нагадаємо

Російські окупанти, вчора, 28 червня, завдали ракетного удару по Дніпру. Під завалами СТО знайшли тіла двох людей - чоловіка та жінки.