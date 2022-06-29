Днепропетровская область: оккупанты несколько раз ударили из артиллерии по двум общинам
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что враг несколько раз ударил из артиллерии по двум общинам – Зеленодольской и Широковской, пишет УНН.
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“В Криворожском районе ночь и утро снова напряжены. Враг несколько раз ударил из артиллерии по двум общинам — Зеленодольской и Широковской. Люди, к счастью, не пострадали”, — отметил председатель ОВА.
Детали
Резниченко добавил, что в Великой Костромке задело линию электропередач. Село отчасти без света. Энергетики пока не могут начать работу — там опасно.
Напомним
Российские оккупанты, вчера, 28 июня, нанесли ракетный удар по Днепру. Под завалами СТО нашли тела двух человек – мужчины и женщины.