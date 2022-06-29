Ворожий удар по Дніпру: під завалами СТО знайшли двох загиблих

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“На ранок прийшли погані новини. Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих — чоловіка та жінку. Ці люди опинилися у епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди...”, — зазначив голова ОВА.

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Резніченко повідомив, що на місці “прильоту” фахівці виявили уламки ракети “Калібр”.

“Напередодні ворог направив на нашу область шість таких ракет, чотири з них наші військові збили”, — додав він.

Нагадаємо

В Дніпрі ракета рашистів поцілила в СТО “Автодизель”.