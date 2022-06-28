В Дніпрі ракета влучила в СТО: під завалами знаходяться люди - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. В Дніпрі ракета рашистів поцілила в СТО "Автодизель". Там не було жодної техніки, військових чи зброї. Під завалами знаходяться люди, рятувальники вже працюють на місці. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення мера міста Бориса Філатова.
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"Щойно руські мр@зі влупили ракетою по СТО "Автодизель"... Жодних військових, жодної зброї, жодної техніки. НІЧОГО! Звичайні прості дніпряни, слюсарі та трудяги перебувають зараз під завалами. Рятувальники гасять пожежу", - повідомв Філатов.
Додамо
УНН повідомляв, що у Дніпрі пролунали вибухи. Інформацію про "прильоти" підтвердив і міський голова Борис Філатов.
У Миколаєві теж чули вибухи.