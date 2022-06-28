В Дніпрі ракета влучила в СТО: під завалами знаходяться люди - мер

КИЇВ. 28 червня. УНН. В Дніпрі ракета рашистів поцілила в СТО "Автодизель". Там не було жодної техніки, військових чи зброї. Під завалами знаходяться люди, рятувальники вже працюють на місці. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення мера міста Бориса Філатова.