В Днепре ракета попала в СТО: под завалами находятся люди - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В Днепре ракета рашистов попала в СТО "Автодизель". Там не было техники, военных или оружия. Под завалами находятся люди, спасатели уже работают на месте. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение мэра города Бориса Филатова.
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"Только что русские мр@зи ударили ракетой по СТО "Автодизель"... Никаких военных, ни оружия, ни техники. НИЧЕГО! Обычные простые днепряне, слесари и трудяги находятся сейчас под завалами. Спасатели тушат пожар", - сообщил Филатов.
Добавим
УНН сообщал, что в Днепре раздались взрывы. Информацию о "прилетах" подтвердил и мэр Борис Филатов.
В Николаеве тоже слышали взрывы.