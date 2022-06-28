У Дніпрі пролунали вибухи. Мер підтвердив "прильоти"

Цитата

"Прильоти. З укриттів не виходимо. Фото, відео не постимо", - написав Філатов у Telegram.

Додамо

Наразі у мережі з'явилась низка фото та відео, де видно, як у небо піднімаються стовпи чорного диму.

Варто додати, що наразі у низці областей України лунає повітряна тривога.

Нагадаємо

Російські окупанти 27 червня завдали ракетного удару по торговельному центру у місті Кременчук – вдарили ракетами Х-22, які випустили із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області. Понад 20 загиблих, 59 поранених, 25 госпіталізовано та більше 40 заяв від родичів про безвісти зниклих.