В Днепре раздались взрывы. Мэр подтвердил "прилеты"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В Днепре раздались взрывы. Информацию о "прилетах" подтвердил и мэр Борис Филатов, передает УНН.
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"Прилеты. Из укрытий не выходим. Фото, видео не постим", - написал Филатов в Telegram.
Добавим
В сети появились несколько фото и видео, где видно, как в небо поднимаются столбы черного дыма.
Стоит добавить, что в ряде областей Украины звучит воздушная тревога.
Напомним
Российские оккупанты 27 июня нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг – ударили ракетами Х-22, которые выпустили из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3, с аэродрома в Курской области. Более 20 погибших, 59 раненых, 25 госпитализированы и более 40 заявлений от родственников о без вести пропавших.