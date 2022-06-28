У Миколаєві теж чули вибухи, є задимлення

Цитата

У Миколаєві, як повідомляють очевидці, теж чули вибухи. Тelegram-канали відзначають, що міг бути "приліт".

Наразі відомо про задимлення, яке видно із різних частин міста.

У той же час - ні міська, ні обласна влада інформацію не підтверджувала.

Раніше

У Дніпрі пролунали вибухи. Інформацію про "прильоти" підтвердив і міський голова Борис Філатов.