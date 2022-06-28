У Миколаєві теж чули вибухи, є задимлення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. У Миколаєві теж чули вибухи. Про це повідомляють користувачі соцмереж та Telegram-канали, передає УНН.
Цитата
У Миколаєві, як повідомляють очевидці, теж чули вибухи. Тelegram-канали відзначають, що міг бути "приліт".
Наразі відомо про задимлення, яке видно із різних частин міста.
У той же час - ні міська, ні обласна влада інформацію не підтверджувала.
Раніше
У Дніпрі пролунали вибухи. Інформацію про "прильоти" підтвердив і міський голова Борис Філатов.