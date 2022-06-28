В Николаеве тоже слышали взрывы, есть задымление
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В Николаеве тоже слышали взрывы. Об этом сообщают пользователи соцсетей и Telegram-каналы, передает УНН.
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В Николаеве, как сообщают очевидцы, тоже слышали взрывы. Telegram-каналы отмечают, что мог быть "прилет".
Теперь известно о задымлении, которое видно из разных частей города.
В то же время – ни городские, ни областные власти информацию не подтверждали.
Ранее
В Днепре раздались взрывы. Информацию о "прилетах" подтвердил и городской голова Борис Филатов.