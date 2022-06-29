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Вражеский удар по Днепру: под завалами СТО обнаружили двух погибших

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Российские оккупанты, вчера, 28 июня, нанесли ракетный удар по Днепру. Под завалами СТО нашли тела двух человек – мужчины и женщины. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.

Цитата

“На утро пришли плохие новости. Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели обнаружили двух погибших — мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди...”, — отметил глава ОВА.

Детали

Резниченко сообщил, что на месте “прилета” специалисты обнаружили обломки ракеты “Калибр”.

“Накануне враг направил на нашу область шесть таких ракет, четыре из них наши военные сбили”, — добавил он.

Напомним

В Днепре ракета рашистов попала в СТО “Автодизель”.

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