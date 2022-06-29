Вражеский удар по Днепру: под завалами СТО обнаружили двух погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Российские оккупанты, вчера, 28 июня, нанесли ракетный удар по Днепру. Под завалами СТО нашли тела двух человек – мужчины и женщины. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
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“На утро пришли плохие новости. Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели обнаружили двух погибших — мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди...”, — отметил глава ОВА.
Детали
Резниченко сообщил, что на месте “прилета” специалисты обнаружили обломки ракеты “Калибр”.
“Накануне враг направил на нашу область шесть таких ракет, четыре из них наши военные сбили”, — добавил он.
Напомним
В Днепре ракета рашистов попала в СТО “Автодизель”.