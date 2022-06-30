Уничтоженный оккупантами 40-тонный склад зерна в Днепропетровской области: прокуратура начала производство
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. В результате ракетных ударов вооруженных сил россии по населенным пунктам в Днепропетровской области начато производство. В результате атаки вспыхнул пожар на одном из предприятий, где хранилось зерно. Об этом сообщает прокуратура, передает УНН.
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«При процессуальном руководстве Криворожской восточной окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, 30 июня 2022 года вооруженные силы россии, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетные удары по городу Зеленодольск и села Большая Костромка Криворожского района Днепропетровской области. Повреждения получили сельхозпредприятие, на складе которого хранилось более 40 тонн зерна, фермерское хозяйство и 15 единиц сельхозтехники, дом культуры, разрушен дачный дом в садоводческом обществе.
Гражданское население в результате обстрела агрессора не пострадало. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют. Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, которые прямо запрещают нападения на гражданское население и гражданские объекты.
Дополнение
Сегодня утром в Зеленодольске Днепропетовской области оккупанты попали в сельхозпредприятие, уничтожили склад, в котором было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар.