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13:44 • 11577 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Рашисты обстреляли поле в Днепропетровской области, горит урожай озимых

Рашисты обстреляли поле в Днепропетровской области, горит урожай озимых

Киев • УНН

 • 116490 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Сегодня российские военнослужащие обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. В настоящее время горит поле с озимыми. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информирует УНН.

Цитата

«Агрессор продолжает обстреливать Криворожский район. Ударил по Широковской и Криворожской общинам», - говорится в сообщении.

Детали 

По данным ГСЧС, в Широковской общине вражеские снаряды попали в поле. Загорелся озимый ячмень. Площадь пожара 89 га. Спасатели тушат пламя – пытаются спасти урожай. Также из-за ударов произошел пожар на открытой территории. Горело 4,5 га сухой травы. Огонь потушили, к счастью, никто не пострадал.

Дополнение

В результате ракетных ударов вооруженных сил россии по населенным пунктам Днепропетровской области начато производство. В результате атаки вспыхнул пожар на одном из предприятий, где хранилось зерно. Повреждения получили сельхозпредприятие, на складе которого хранилось более 40 тонн зерна, фермерское хозяйство и 15 единиц сельхозтехники, дом культуры, разрушен дачный дом в садоводческом обществе.

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