Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 10473 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 31219 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 58197 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 35492 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 38689 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 42120 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 103533 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70619 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95757 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99852 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Раптова руйнівна повінь на півночі Індонезії: 14 загиблих та сотні евакуйованих

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Раптова повінь на острові Сіау, Індонезія, спричинена зливами, призвела до загибелі 14 людей та поранень 18. Понад 440 жителів евакуйовано, зруйновано сотні будинків та урядових споруд.

Раптова руйнівна повінь на півночі Індонезії: 14 загиблих та сотні евакуйованих
Фото: Reuters

Щонайменше 14 людей стали жертвами раптової повені, що накрила індонезійську провінцію Північний Сулавісі. Стихія, спровокована екстремальними зливами, вдарила по острову Сіау, залишивши по собі масштабні руйнування. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними місцевого рятувального агентства, станом на вівторок, 6 січня 2026 року, доля чотирьох осіб залишається невідомою. Ще 18 жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ми продовжуємо збирати дані від місцевих жителів на випадок, якщо зникнуть ще люди

- повідомив речник рятувальної служби Нурідін Гумеленг.

Наразі понад 440 осіб були змушені покинути свої домівки. Евакуйованих розміщують у будівлях місцевих шкіл та церков. Головні транспортні артерії острова заблоковані камінням, уламками дерев та шаром густого бруду.

Масштаби руйнувань

Губернатор Північного Сулавісі Юліус Сельванус підтвердив, що вода зруйнувала сотні житлових будинків та кілька урядових споруд. Влада задіяла важку техніку, зокрема екскаватори, для розчищення доріг і відновлення сполучення з постраждалими районами.

Прогнози метеорологів

Метеорологічне агентство Індонезії попереджає, що країна увійшла у пік вологого сезону. Найбільші ризики підтоплень протягом січня та лютого прогнозують для таких регіонів: Ява, Сулавісі, Малуку, Папуа.

Фахівці зазначають, що цьогорічний сезон дощів є особливо інтенсивним, а ризик повторних повеней залишається критично високим. 

Францію паралізували аномальні снігопади: в Іль-де-Франс зафіксовано понад 1000 кілометрів заторів05.01.26, 22:40 • 2242 перегляди

Степан Гафтко

Індонезія