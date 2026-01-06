Раптова руйнівна повінь на півночі Індонезії: 14 загиблих та сотні евакуйованих
Київ • УНН
Раптова повінь на острові Сіау, Індонезія, спричинена зливами, призвела до загибелі 14 людей та поранень 18. Понад 440 жителів евакуйовано, зруйновано сотні будинків та урядових споруд.
Щонайменше 14 людей стали жертвами раптової повені, що накрила індонезійську провінцію Північний Сулавісі. Стихія, спровокована екстремальними зливами, вдарила по острову Сіау, залишивши по собі масштабні руйнування. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За даними місцевого рятувального агентства, станом на вівторок, 6 січня 2026 року, доля чотирьох осіб залишається невідомою. Ще 18 жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Ми продовжуємо збирати дані від місцевих жителів на випадок, якщо зникнуть ще люди
Наразі понад 440 осіб були змушені покинути свої домівки. Евакуйованих розміщують у будівлях місцевих шкіл та церков. Головні транспортні артерії острова заблоковані камінням, уламками дерев та шаром густого бруду.
Масштаби руйнувань
Губернатор Північного Сулавісі Юліус Сельванус підтвердив, що вода зруйнувала сотні житлових будинків та кілька урядових споруд. Влада задіяла важку техніку, зокрема екскаватори, для розчищення доріг і відновлення сполучення з постраждалими районами.
Прогнози метеорологів
Метеорологічне агентство Індонезії попереджає, що країна увійшла у пік вологого сезону. Найбільші ризики підтоплень протягом січня та лютого прогнозують для таких регіонів: Ява, Сулавісі, Малуку, Папуа.
Фахівці зазначають, що цьогорічний сезон дощів є особливо інтенсивним, а ризик повторних повеней залишається критично високим.
Францію паралізували аномальні снігопади: в Іль-де-Франс зафіксовано понад 1000 кілометрів заторів05.01.26, 22:40 • 2242 перегляди