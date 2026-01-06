Внезапное разрушительное наводнение на севере Индонезии: 14 погибших и сотни эвакуированных
Внезапное наводнение на острове Сиау, Индонезия, вызванное ливнями, привело к гибели 14 человек и ранениям 18. Более 440 жителей эвакуированы, разрушены сотни домов и правительственных зданий.
По меньшей мере 14 человек стали жертвами внезапного наводнения, обрушившегося на индонезийскую провинцию Северный Сулавеси. Стихия, спровоцированная экстремальными ливнями, ударила по острову Сиау, оставив после себя масштабные разрушения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
По данным местного спасательного агентства, по состоянию на вторник, 6 января 2026 года, судьба четырех человек остается неизвестной. Еще 18 жителей получили ранения различной степени тяжести.
Мы продолжаем собирать данные от местных жителей на случай, если пропадут еще люди
В настоящее время более 440 человек были вынуждены покинуть свои дома. Эвакуированных размещают в зданиях местных школ и церквей. Главные транспортные артерии острова заблокированы камнями, обломками деревьев и слоем густой грязи.
Масштабы разрушений
Губернатор Северного Сулавеси Юлиус Сельванус подтвердил, что вода разрушила сотни жилых домов и несколько правительственных сооружений. Власти задействовали тяжелую технику, в частности экскаваторы, для расчистки дорог и восстановления сообщения с пострадавшими районами.
Прогнозы метеорологов
Метеорологическое агентство Индонезии предупреждает, что страна вошла в пик влажного сезона. Наибольшие риски подтоплений в течение января и февраля прогнозируют для таких регионов: Ява, Сулавеси, Малуку, Папуа.
Специалисты отмечают, что нынешний сезон дождей является особенно интенсивным, а риск повторных наводнений остается критически высоким.
