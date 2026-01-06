$42.290.12
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 10351 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 30935 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 57791 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 35263 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 38513 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 42041 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 103372 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70583 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 95713 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99822 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
публикации
Эксклюзивы
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 15669 просмотра
Внезапное разрушительное наводнение на севере Индонезии: 14 погибших и сотни эвакуированных

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Внезапное наводнение на острове Сиау, Индонезия, вызванное ливнями, привело к гибели 14 человек и ранениям 18. Более 440 жителей эвакуированы, разрушены сотни домов и правительственных зданий.

Внезапное разрушительное наводнение на севере Индонезии: 14 погибших и сотни эвакуированных
Фото: Reuters

По меньшей мере 14 человек стали жертвами внезапного наводнения, обрушившегося на индонезийскую провинцию Северный Сулавеси. Стихия, спровоцированная экстремальными ливнями, ударила по острову Сиау, оставив после себя масштабные разрушения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

По данным местного спасательного агентства, по состоянию на вторник, 6 января 2026 года, судьба четырех человек остается неизвестной. Еще 18 жителей получили ранения различной степени тяжести.

Мы продолжаем собирать данные от местных жителей на случай, если пропадут еще люди

- сообщил представитель спасательной службы Нуридин Гумеленг.

В настоящее время более 440 человек были вынуждены покинуть свои дома. Эвакуированных размещают в зданиях местных школ и церквей. Главные транспортные артерии острова заблокированы камнями, обломками деревьев и слоем густой грязи.

Масштабы разрушений

Губернатор Северного Сулавеси Юлиус Сельванус подтвердил, что вода разрушила сотни жилых домов и несколько правительственных сооружений. Власти задействовали тяжелую технику, в частности экскаваторы, для расчистки дорог и восстановления сообщения с пострадавшими районами.

Прогнозы метеорологов

Метеорологическое агентство Индонезии предупреждает, что страна вошла в пик влажного сезона. Наибольшие риски подтоплений в течение января и февраля прогнозируют для таких регионов: Ява, Сулавеси, Малуку, Папуа.

Специалисты отмечают, что нынешний сезон дождей является особенно интенсивным, а риск повторных наводнений остается критически высоким. 

Степан Гафтко

