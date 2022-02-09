Ранок у Києві розпочався із заторів: де "тягнучка"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Станом на 8:20 середи, 9 лютого, на вулицях та проспектах Києва помітно ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.
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Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Перемоги, Голосіївському, Степана Бандери, Леся Курбаса.
Окрім цього, рух ускладнено на вулицях Гарматній, Вадима Гетьмана, Олекси Тихого, Жилянській, В’ячеслава Чорновола, Юрія Іллєнка, Казимира Малевича, Великій Васильківській, Щусєва, Олени Теліги, Дегтярівській, Глибочицькій.
На лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Юрія Гагаріна, Романа Шухевича, Миколи Бажана, Соборності та на вулицях Попудренка, Андрія Малишка, Ревуцького, Гната Хоткевича.
Рух на мостах Патона та Південному був ускладнений у напрямку правого берега. На мостах Північному, Метро та Дарницькому спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту у напрямку правого берега.
Доповнення
На Київщині сьогодні, 9 лютого, вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу; вдень 1-6° тепла, у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.