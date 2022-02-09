Утро в Киеве началось с пробок: где "тянучка"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. По состоянию на 8:20 среды, 9 февраля, на улицах и проспектах Киева заметно усложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Победы, Голосеевском, Степана Бандеры, Леся Курбаса.
Кроме этого, движение затруднено на улицах Гарматной, Вадима Гетьмана, Олексы Тихого, Жилянской, Вячеслава Черновола, Юрия Ильенко, Казимира Малевича, Большой Васильковской, Щусева, Елены Телиги, Дегтяревской, Глыбочицкой.
На левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Юрия Гагарина, Романа Шухевича, Николая Бажана, Соборности и на улицах Попудренко, Андрея Малышко, Ревуцкого, Гната Хоткевича.
Движение на мостах Патона и Южном было затруднено в направлении правого берега. На мостах Северном, Метро и Дарницком наблюдалось незначительное осложнение движения транспорта в направлении правого берега.
Дополнение
В Киевской области сегодня, 9 февраля, ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах ночью и утром местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза; днем 1-6° тепла, в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла.