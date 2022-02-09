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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 52383 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Ожеледиця та до 9° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Ожеледиця та до 9° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 11856 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Погода без істотних опадів та "плюсом" на більшості території вдень очікується сьогодні в Україні, у Карпатах - до 8 градусів морозу і невеликий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 9 лютого вночі в Україні, крім більшості південних областей, невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу; вдень 1-6° тепла, у західних областях та на півдні Одещини до 9° тепла, у східних областях близько 0°.

У Карпатах вночі помірний, вдень невеликий сніг, температура протягом доби 3-8° морозу.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу; вдень 1-6° тепла, у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Доповнення

Синоптики відзначали, що цього тижня в Україні очікується доволі тепла, "м’яка" зимова погода через переважно західний перенос повітряних мас атлантичного походження.

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