Ожеледиця та до 9° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Погода без істотних опадів та "плюсом" на більшості території вдень очікується сьогодні в Україні, у Карпатах - до 8 градусів морозу і невеликий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 9 лютого вночі в Україні, крім більшості південних областей, невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, вночі та вранці місцями ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу; вдень 1-6° тепла, у західних областях та на півдні Одещини до 9° тепла, у східних областях близько 0°.
У Карпатах вночі помірний, вдень невеликий сніг, температура протягом доби 3-8° морозу.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу; вдень 1-6° тепла, у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.
Доповнення
Синоптики відзначали, що цього тижня в Україні очікується доволі тепла, "м’яка" зимова погода через переважно західний перенос повітряних мас атлантичного походження.