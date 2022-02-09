Гололедица и до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Погода без существенных осадков и "плюсом" на большинстве территории днем ожидается сегодня в Украине, в Карпатах - до 8 градусов мороза и небольшой снег. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 9 февраля ночью в Украине, кроме большинства южных областей, дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, ночью и утром местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза; днем 1-6° тепла, в западных областях и на юге Одесской области до 9° тепла, в восточных областях около 0°.
В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой снег, температура в течение суток 3-8° мороза.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах ночью и утром местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза; днем 1-6° тепла, в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла.
Дополнение
Синоптики отмечали, что на этой неделе в Украине ожидается довольно теплая, "мягкая" зимняя погода из-за преимущественно западного переноса воздушных масс атлантического происхождения.