Ракетний удар по Києву 23 січня: один з постраждалих помер у лікарні
Київ • УНН
Постраждалий від ракетного обстрілу в Києві Михайло Донський помер в лікарні. В результаті отриманих поранень чоловік перебував у комі.
У лікарні помер один з постраждалих під час ракетного удару по Києву, який росіяни завдали 23 січня. Про це повідомляє ФК "Локомотив" у Facebook, передає УНН.
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Сьогодні, 26 січня, в лікарні помер постраждалий від ракетного удару Михайло Донський. Чоловік знаходився у важкому стані в комі
За словами знайомих, він був колишнім спортсменом з пауерліфтингу. Разом із сім'єю був постійним відвідувачем "Локомотиву" і поціновувачем футболу.
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Згідно з даними ДСНС, від ракетного удару 23 січня постраждали 22 людини у тому числі 4 дітей, 12 осіб госпіталізовані. Крім того, рятувальники евакуювали 55 осіб, а психологи надали допомогу близько 80 містянам.
Нагадаємо
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