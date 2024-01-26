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Ракетний удар по Києву 23 січня: один з постраждалих помер у лікарні

Ракетний удар по Києву 23 січня: один з постраждалих помер у лікарні

Київ • УНН

 • 28053 перегляди

Постраждалий від ракетного обстрілу в Києві Михайло Донський помер в лікарні. В результаті отриманих поранень чоловік перебував у комі.

У лікарні помер один з постраждалих під час ракетного удару по Києву, який росіяни завдали 23 січня. Про це повідомляє ФК "Локомотив" у Facebook, передає УНН.

Деталі 

Сьогодні, 26 січня, в лікарні помер постраждалий від ракетного удару Михайло Донський. Чоловік знаходився у важкому стані в комі

- йдеться у дописі.

За словами знайомих, він був колишнім спортсменом з пауерліфтингу. Разом із сім'єю був постійним відвідувачем "Локомотиву" і поціновувачем футболу.

Виражаємо найглибші співчуття родині загиблого. Сил і терпіння, аби пережити цей важкий час. Ця втрата є надважкою для всієї родини Локо

- зазначили в пресслужбі клубу.

Доповнення

Згідно з даними ДСНС, від ракетного удару 23 січня постраждали 22 людини у тому числі 4 дітей, 12 осіб госпіталізовані. Крім того, рятувальники евакуювали 55 осіб, а психологи надали допомогу близько 80 містянам. 

Нагадаємо

У Святошинському районі столиці сапери вилучили бойову частину ракети Х-101. На кадрах, опублікованих ДСНС, видно, що частина ракети впала на подвір'ї, посеред багатоквартирних будинків.

Володимир Омельченко

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