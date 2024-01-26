Ракетный удар по Киеву 23 января: один из пострадавших скончался в больнице

В больнице умер один из пострадавших во время ракетного удара по Киеву, который россияне нанесли 23 января. Об этом сообщает ФК "Локомотив" в Facebook, передает УНН.

Детали

Сегодня, 26 января, в больнице скончался пострадавший от ракетного удара Михаил Донской. Мужчина находился в тяжелом состоянии в коме - говорится в заметке.

По словам знакомых, он был бывшим спортсменом по пауэрлифтингу. Вместе с семьей был постоянным посетителем "Локомотива" и ценителем футбола.

Выражаем глубочайшие соболезнования семье погибшего. Сил и терпения, чтобы пережить это трудное время. Эта потеря является сверхтяжелой для всей семьи Локо - отметили в пресс-службе клуба.

Дополнение

Согласно данным ГСЧС, от ракетного удара 23 января пострадали 22 человека, в том числе 4 детей, 12 человек госпитализированы. Кроме того, спасатели эвакуировали 55 человек, а психологи оказали помощь около 80 горожанам.

Напомним

В Святошинском районе столицы саперы изъяли боевую часть ракеты Х-101. На кадрах, опубликованных ГСЧС, видно, что часть ракеты упала во дворе, посреди многоквартирных домов.