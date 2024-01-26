Ракетный удар по Киеву 23 января: один из пострадавших скончался в больнице
Киев • УНН
Пострадавший от ракетного обстрела в Киеве Михаил Донской в больнице. В результате полученных ранений мужчина находился в коме.
В больнице умер один из пострадавших во время ракетного удара по Киеву, который россияне нанесли 23 января. Об этом сообщает ФК "Локомотив" в Facebook, передает УНН.
Детали
Сегодня, 26 января, в больнице скончался пострадавший от ракетного удара Михаил Донской. Мужчина находился в тяжелом состоянии в коме
По словам знакомых, он был бывшим спортсменом по пауэрлифтингу. Вместе с семьей был постоянным посетителем "Локомотива" и ценителем футбола.
Выражаем глубочайшие соболезнования семье погибшего. Сил и терпения, чтобы пережить это трудное время. Эта потеря является сверхтяжелой для всей семьи Локо
Дополнение
Согласно данным ГСЧС, от ракетного удара 23 января пострадали 22 человека, в том числе 4 детей, 12 человек госпитализированы. Кроме того, спасатели эвакуировали 55 человек, а психологи оказали помощь около 80 горожанам.
Напомним
В Святошинском районе столицы саперы изъяли боевую часть ракеты Х-101. На кадрах, опубликованных ГСЧС, видно, что часть ракеты упала во дворе, посреди многоквартирных домов.
Ракетный удар по Киеву 23 января: один из пострадавших скончался в больнице
Пострадавший от ракетного обстрела в Киеве Михаил Донской в больнице. В результате полученных ранений мужчина находился в коме.
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