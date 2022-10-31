Ракетний удар по Запоріжжю: у місті частково повернули світло

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"На цей час електропостачання вже відновлено у Хортицькому районі міста та загалом на всьому правому березі Запоріжжя. У Хортицькому районі розпочато роботи з відновлення постачання води. Також зі світлом та водою майже весь Заводський район, окрім одного кварталу. Є світло у частині Шевченківського району", - написав Куртєв у Telegram.

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Зі слів секретаря міськради, тривають роботи з усунення наслідків надзвичайної ситуації в одному з районів міста, після чого стане можливим відновлення електропостачання і у решті лівобережної частини Запоріжжя.

При цьому він повідомляв і про масштаби пошкоджень після ранкового удару окупантів.

"Зранку путінські терористи вдарили своїми ракетами по обʼєктах критичної інфраструктури Запоріжжя. (...) Через рашистські обстріли повилітали шибки у багатоповерхових будинках, приміщеннях медичного закладу, закладу освіти, будинку культури та у будівлі інфраструктурного обʼєкту", - зазначав Куртєв.

Нагадаємо

Зранку ворог атакував критичну інфраструктуру Запоріжжя. Через атаку у місті виникли відключення енергопостачання.