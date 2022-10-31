По Запоріжжю ворог вдарив ракетами з літаків: голова ОВА повідомив деталі

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"Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо, ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань", - повідомив Старух у Телеграм.

Він зауважив, що інформація уточнюється. "Будьте обережні, не виключені повторні удари", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо

По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю та Черкаській області були "прильоти", удари були по критичній інфраструктурі.