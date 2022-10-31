У Запоріжжі ворог вдарив по критичній інфраструктурі, у місті перебої зі світлом - мерія
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російські окупанти вдарили по критичній інфраструктурі, у Запоріжжі перебої зі світлом, повідомив секретар Запорізької міськради, в.о. мера міста Анатолій Куртєв, пише УНН.
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"Зранку ворог атакував об‘єкт критичної інфраструктури. Через атаку у місті виникли відключення енергопостачання", - написав Куртєв у Телеграм.
Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється.
Нагадаємо
По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову та Черкаській області були "прильоти", удари були по критичній інфраструктурі.