У Запоріжжі ворог вдарив по критичній інфраструктурі, у місті перебої зі світлом - мерія

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"Зранку ворог атакував об‘єкт критичної інфраструктури. Через атаку у місті виникли відключення енергопостачання", - написав Куртєв у Телеграм.

Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється.

Нагадаємо

По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову та Черкаській області були "прильоти", удари були по критичній інфраструктурі.