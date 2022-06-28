Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: госпіталізували 25 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Внаслідок ракетного удару російських окупантів по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці на Полтавщині 25 людей госпіталізовано. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, пише УНН.
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"59 осіб звернулися до медичної допомоги, 25 з них було госпіталізовано до закладів Кременчука. На жаль, 18 маємо загиблих людей", - сказав Лунін у відеозверненні, розміщеному у Telegram.
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Голова ОВА наголосив, що "зараз найголовніше - швидко розібрати завали та визначитися з кількістю постраждалих".
"На зараз маємо 36 осіб зниклих безвісти. Йдуть пошукові роботи", - додав Лунін.
Доповнення
Російські окупанти 27 червня завдали ракетного удару по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був завданий двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.
Одна з них потрапила у міський стадіон.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Внаслідок ракетного удару по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці загинуло щонайменше 18 осіб.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.