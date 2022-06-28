Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: госпитализировали 25 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В результате ракетного удара российских оккупантов по торговому центру “Амстор” в Кременчуге в Полтавской области 25 человек госпитализированы. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, пишет УНН.
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"59 человек обратились за медицинской помощью, 25 из них были госпитализированы в заведения Кременчуга. К сожалению, 18 человек погибли", - сказал Лунин в видеообращении, размещенном в Telegram.
Детали
Глава ОВА подчеркнул, что "сейчас самое главное - быстро разобрать завалы и определиться с количеством пострадавших".
"На данный момент есть 36 человек пропавших без вести. Идут поисковые работы", - добавил Лунин.
Дополнение
Российские оккупанты 27 июня нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3, с аэродрома в Курской области.
Одна из них попала в городской стадион.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В результате ракетного удара по торговому центру “Амстор” в Кременчуге погибло по меньшей мере 18 человек.
Поисково-спасательные работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.