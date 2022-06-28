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Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: 36 людей вважаються зниклими безвісти

Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: 36 людей вважаються зниклими безвісти

Київ • УНН

 • 105317 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Внаслідок ракетного удару російських окупантів по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці на Полтавщині 36 людей вважаються зниклими безвісти, станом на зараз відомо про 18 загиблих. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає УНН.

Цитата

«На жаль, станом на зараз вже відомо про 18 загиблих внаслідок російського удару. Ще 36 людей вважаються зниклими безвісти. Продовжуємо пошуки. Постраждалим надається вся необхідна допомога», - написав Лунін у Telegram.

Деталі

За його словами, розбір завалів ТРЦ «Амстор» у Кремечуці триває.

«Усю ніч на руїнах працювали понад тисячу людей – рятувальників, поліцейських, медиків та волонтерів. Я вдячний всім, хто робить свою роботу, не покладаючи рук, та тим, хто допомагає», - зазначив Лунін.

Доповнення

Російські окупанти завдали ракетного удару по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був завданий двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Одна з них потрапила у міський стадіон.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Внаслідок ракетного удару по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 18 осіб.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

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