Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: 36 людей вважаються зниклими безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Внаслідок ракетного удару російських окупантів по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці на Полтавщині 36 людей вважаються зниклими безвісти, станом на зараз відомо про 18 загиблих. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає УНН.
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«На жаль, станом на зараз вже відомо про 18 загиблих внаслідок російського удару. Ще 36 людей вважаються зниклими безвісти. Продовжуємо пошуки. Постраждалим надається вся необхідна допомога», - написав Лунін у Telegram.
Деталі
За його словами, розбір завалів ТРЦ «Амстор» у Кремечуці триває.
«Усю ніч на руїнах працювали понад тисячу людей – рятувальників, поліцейських, медиків та волонтерів. Я вдячний всім, хто робить свою роботу, не покладаючи рук, та тим, хто допомагає», - зазначив Лунін.
Доповнення
Російські окупанти завдали ракетного удару по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був завданий двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.
Одна з них потрапила у міський стадіон.
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Внаслідок ракетного удару по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 18 осіб.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.