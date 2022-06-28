Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: 36 человек считаются пропавшими без вести

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КИЕВ. 28 июня. УНН. В результате ракетного удара российских оккупантов по торговому центру “Амстор” в Кременчуге в Полтавской области 36 человек считаются пропавшими без вести, по состоянию на данный момент известно о 18 погибших. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает УНН.

Цитата

"К сожалению, по состоянию на данный момент уже известно о 18 погибших в результате российского удара. Еще 36 человек считаются пропавшими без вести. Продолжаем поиски. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - написал Лунин в Telegram.

Детали

По его словам, разбор завалов ТРЦ "Амстор" в Кремечуке продолжается.

"Всю ночь на руинах работали более тысячи человек – спасателей, полицейских, медиков и волонтеров. Я благодарен всем, кто делает свою работу, не покладая рук, и тем, кто помогает", - отметил Лунин.

Дополнение

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3, с аэродрома в Курской области.

Одна из них попала в городской стадион.

При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В результате ракетного удара по торговому центру “Амстор” в Кременчуге количество погибших увеличилось до 18 человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.

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