Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: 36 человек считаются пропавшими без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В результате ракетного удара российских оккупантов по торговому центру “Амстор” в Кременчуге в Полтавской области 36 человек считаются пропавшими без вести, по состоянию на данный момент известно о 18 погибших. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает УНН.
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"К сожалению, по состоянию на данный момент уже известно о 18 погибших в результате российского удара. Еще 36 человек считаются пропавшими без вести. Продолжаем поиски. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - написал Лунин в Telegram.
Детали
По его словам, разбор завалов ТРЦ "Амстор" в Кремечуке продолжается.
"Всю ночь на руинах работали более тысячи человек – спасателей, полицейских, медиков и волонтеров. Я благодарен всем, кто делает свою работу, не покладая рук, и тем, кто помогает", - отметил Лунин.
Дополнение
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3, с аэродрома в Курской области.
Одна из них попала в городской стадион.
При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В результате ракетного удара по торговому центру “Амстор” в Кременчуге количество погибших увеличилось до 18 человек.
Поисково-спасательные работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.