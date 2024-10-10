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Ракетна небезпека оголошена для Херсонської області

Ракетна небезпека оголошена для Херсонської області

Київ • УНН

 • 26603 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в Херсонській області. Населення попереджено про загрозу ракетних ударів та необхідність дотримання заходів безпеки.

Ракетна небезпека оголошена для Херсонської області. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Додамо

За інформацією, декілька груп ворожих ударних БпЛА прямують з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.

У Херсоні пролунали вибухи - ЗМІ05.10.24, 14:45 • 21503 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
khersonХерсон

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