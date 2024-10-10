Ракетна небезпека оголошена для Херсонської області
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в Херсонській області. Населення попереджено про загрозу ракетних ударів та необхідність дотримання заходів безпеки.
Ракетна небезпека оголошена для Херсонської області. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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За інформацією, декілька груп ворожих ударних БпЛА прямують з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.
У Херсоні пролунали вибухи - ЗМІ05.10.24, 14:45 • 21503 перегляди