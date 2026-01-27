"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду

Речник МЗС України Георгій Тихий відреагував на заяву віцепрем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні щодо Президента України Володимира Зеленський та мирної угоди, пише УНН.

Контекст

Сальвіні, під час одного з публічних виступів, які продублював у X, заявив, говорячи про Зеленського, про "нахабство скаржитися" і нібито "програвання війни", вказуючи, "підпиши мирну угоду якомога швидше", і зазначаючи, що "доведеться вибирати між поразкою та розгромом".

Реакція МЗС

Речник МЗС Георгій Тихий у відповідь на заяву віцепремʼєр-міністра Італії Маттео Сальвіні заявив: "Від 3 до 5 тисяч українців брали участь у битві за Монте-Кассіно, одній з найтяжчих битв Другої світової війни. Вони не обирали "між поразкою та розгромом", хоча перемога іноді здавалася дуже далекою. Вони билися пліч-о-пліч з іншими союзниками, бо йшлося про свободу Італії та всієї Європи. Якою би тяжкою не була боротьба України сьогодні, вона так само принципова, як 80 років тому".

"Ми завжди будемо вдячні за підтримку Італії та всіх італійців, які, на відміну від Маттео Сальвіні, розуміють, що на полі бою в Україні вирішується доля миру в Європі. А пану віцепремʼєру, якщо він переймається мирною угодою, радимо звернутися не до Президента України - країни, що захищається від агресії - а до путіна, який почав цю війну", - наголосив речник МЗС.

