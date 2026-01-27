"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении

Спикер МИД Украины Георгий Тихий отреагировал на заявление вице-премьер-министра Италии Маттео Сальвини относительно Президента Украины Владимира Зеленского и мирного соглашения, пишет УНН.

Контекст

Сальвини, во время одного из публичных выступлений, которые продублировал в X, заявил, говоря о Зеленском, о "наглости жаловаться" и якобы "проигрывании войны", указывая, "подпиши мирное соглашение как можно скорее", и отмечая, что "придется выбирать между поражением и разгромом".

Реакция МИД

Спикер МИД Георгий Тихий в ответ на заявление вице-премьер-министра Италии Маттео Сальвини заявил: "От 3 до 5 тысяч украинцев участвовали в битве за Монте-Кассино, одной из самых тяжелых битв Второй мировой войны. Они не выбирали "между поражением и разгромом", хотя победа иногда казалась очень далекой. Они сражались плечом к плечу с другими союзниками, потому что речь шла о свободе Италии и всей Европы. Какой бы тяжелой ни была борьба Украины сегодня, она так же принципиальна, как 80 лет назад".

"Мы всегда будем благодарны за поддержку Италии и всех итальянцев, которые, в отличие от Маттео Сальвини, понимают, что на поле боя в Украине решается судьба мира в Европе. А господину вице-премьеру, если он обеспокоен мирным соглашением, советуем обратиться не к Президенту Украины - страны, защищающейся от агрессии - а к путину, который начал эту войну", - подчеркнул спикер МИД.

Орбан говорит, что Венгрия не пустит Украину в ЕС еще 100 лет. В Киеве отвечают - хозяин в москве столько не протянет