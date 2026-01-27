$43.130.01
Эксклюзив
07:30 • 2690 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 21818 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 61984 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 38851 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 44125 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 37634 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 59053 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 29511 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 64900 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 23414 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении

Киев • УНН

 • 1650 просмотра

Спикер МИД Украины Георгий Тихий ответил на заявление вице-премьера Италии Маттео Сальвини относительно президента Зеленского. Он подчеркнул, что судьба мира в Европе решается на поле боя в Украине.

"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении

Спикер МИД Украины Георгий Тихий отреагировал на заявление вице-премьер-министра Италии Маттео Сальвини относительно Президента Украины Владимира Зеленского и мирного соглашения, пишет УНН.

Контекст

Сальвини, во время одного из публичных выступлений, которые продублировал в X, заявил, говоря о Зеленском, о "наглости жаловаться" и якобы "проигрывании войны", указывая, "подпиши мирное соглашение как можно скорее", и отмечая, что "придется выбирать между поражением и разгромом".

Реакция МИД

Спикер МИД Георгий Тихий в ответ на заявление вице-премьер-министра Италии Маттео Сальвини заявил: "От 3 до 5 тысяч украинцев участвовали в битве за Монте-Кассино, одной из самых тяжелых битв Второй мировой войны. Они не выбирали "между поражением и разгромом", хотя победа иногда казалась очень далекой. Они сражались плечом к плечу с другими союзниками, потому что речь шла о свободе Италии и всей Европы. Какой бы тяжелой ни была борьба Украины сегодня, она так же принципиальна, как 80 лет назад".

"Мы всегда будем благодарны за поддержку Италии и всех итальянцев, которые, в отличие от Маттео Сальвини, понимают, что на поле боя в Украине решается судьба мира в Европе. А господину вице-премьеру, если он обеспокоен мирным соглашением, советуем обратиться не к Президенту Украины - страны, защищающейся от агрессии - а к путину, который начал эту войну", - подчеркнул спикер МИД.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Италия
Европа
Владимир Зеленский
Украина