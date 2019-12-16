Радник Прем’єра розповів про зміни у земельній реформі до другого читання

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Іноземців не допустять до майбутнього ринку землі в жодному форматі, а концентрацію землі з 200 тис. га в одних руках суттєво зменшать. Про ці та інші зміни у земельній реформі до другого читання повідомив на своїй сторінці у Facebook радник Прем'єр-міністра України з економічних питань Олексій Мушак, передає УНН.