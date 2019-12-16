Радник Прем’єра розповів про зміни у земельній реформі до другого читання
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Іноземців не допустять до майбутнього ринку землі в жодному форматі, а концентрацію землі з 200 тис. га в одних руках суттєво зменшать. Про ці та інші зміни у земельній реформі до другого читання повідомив на своїй сторінці у Facebook радник Прем'єр-міністра України з економічних питань Олексій Мушак, передає УНН.
"Земельна реформа. Фінальна версія. Статус на понеділок ранок.
1. Іноземців не допустять до майбутнього ринку в жодному форматі. Під це обмеження попадають всі найбільші агрохолдінги. Вони також не зможуть купити землю, бо, не зважаючи на бенефіціарів українців, мають іноземних акціонерів. Ця заборона буде діяти до референдуму.
2. Концентрацію землі з 200 тис. га в одних руках суттєво зменшать. Варіанти від 5 до 50 тис. га. Остання цифра поки що має найбільше шансів на підтримку. Але остаточного рішення ще не прийнято", - написав Олексій Мушак.
Також він повідомив, що перепродаж землі в перші роки після відкриття ринку землі обмежать додатковими податками. Це має унеможливити спекулятивні операції.
Крім того підтримку аграріїв направлять в основному на здешевлення кредитної ставки до 5%. За словами Мушака, враховуючи прогнозовані зниження облікової ставки до 10%, це означатиме, що "4 млрд грн на 4 квартал 2020 року вистачить з голову. Буде навіть інша проблема. Фермери не зможуть вибрати повний об’єм цієї підтримки".
"Враховуючи нічний напад на депутата з СН на Сумщині, реформа має голосуватися цього тижня. В іншому разі до січня такі випадки стануть нормою. І депутатів просто фізично залякають. Це унеможливлює прийняття не тільки земельної, а і будь-якої реформи, яка міняє існуючий стан речей. Слідкуємо далі", - підсумував радник Прем'єра.
Нагадаємо, комітет з питань аграрної та земельної політики просить Раду внести до порядку денного у п’ятницю, 20 грудня, законопроект щодо запровадження ринку сільськогосподарської землі Україні за умови розгляду його на комітеті.