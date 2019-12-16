Советник Премьера рассказал об изменениях в земельной реформе ко второму чтению

"Земельная реформа. Финальная версия. Статус на понедельник утро.

1. Иностранцев не допустят к будущему рынку ни в одном формате. Под это ограничение попадают все крупнейшие агрохолдинги. Они также не смогут купить землю, поскольку, несмотря на бенефициаров украинцев, имеют иностранных акционеров. Этот запрет будет действовать до референдума.

2. Концентрацию земли с 200 тыс. га в одних руках существенно уменьшат. Варианты от 5 до 50 тыс. га. Последняя цифра пока имеет больше шансов на поддержку. Но окончательного решения еще не принято", - написал Алексей Мушак.

Также он сообщил, что перепродажу земли в первые годы после открытия рынка земли ограничат дополнительными налогами. Это должно исключить спекулятивные операции.

Кроме того поддержку аграриев направят в основном на удешевление кредитной ставки до 5%. По словам Мушака, учитывая прогнозируемые снижения учетной ставки до 10%, это означает, что "4 млрд грн на 4 квартал 2020 года хватит с голову. Будет даже другая проблема. Фермеры не смогут выбрать полный объем этой поддержки".

"Учитывая ночное нападение на депутата СН в Сумской области, реформа должна голосоваться на этой неделе. В противном случае к январю такие случаи станут нормой. И депутатов просто физически запугивают. Это делает невозможным принятие не только земельной, а и любой реформы, которая меняет существующий положение вещей. Следим дальше", - подытожил советник премьера.

Напомним, комитет по вопросам аграрной и земельной политики просит Раду внести в повестку дня в пятницу, 20 декабря, законопроект о введении рынка сельскохозяйственной земли Украины при условии рассмотрения на комитете.