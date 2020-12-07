Раді пропонують прирівняти боржників по "комуналці" до аліментників

Так, проект постанови №3613/П зареєструвала минулого тижня голова комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Самим же законопроектом передбачено запровадження обов’язкової реструктуризації заборгованості населення (якщо заборгованість перевищує суму, визначену урядом за кожним видом житлово-комунальних послуг, станом на 01 жовтня 2020 року) терміном до 5 років при умові, що загальна сума платежів не повинна перевищувати 25% доходів для субсидіантів і 20% – для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види соціальної допомоги.

На споживачів, які уклали договір про реструктуризацію заборгованості поширюється діючий порядок нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для оплати поточних платежів.

Також ним запроваджуються певні тимчасові обмеження до боржників з оплати за житлово-комунальні послуги. Зокрема, за рішенням суду може бути обмежено право виїзду за межі України, керування транспортними засобами, користування зброєю, полювання.

У разі неукладання договору реструктуризації та несплати поточних платежів, заборгованість, що утворилася станом на 01 жовтня 2020 року, стягується за рішенням суду.

Крім того, раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що відповідно до зареєстрованого законопроекту, за комунальні борги забиратимуть квартиру. Водночас, в уряді стверджують, що це не відповідає дійсності.

Зокрема, за даними Міністерства розвитку громад та територій, Законом України "Про виконавче провадження" передбачено, що у разі, якщо сума, яка підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 01 січня 2020 року - це 94460 гривень), звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється.

В уряді також спростовують інформацію про обов’язкове стягнення 50% заробітної плати. Зазначається, що за рішенням суду може бути утримано 50%, але до суду можна і не доходити, а обмежитися договором реструктуризації.

Також повідомляється, що заборона щодо виїзду за кордон, користування транспортними засобами та зброєю не почне діяти одразу з прийняттям Закону.

Зазначимо, що сам законопроєкт подали у Раду ще у червні цього року, у вересні він був включений до порядку денного, але потім його пригальмували.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект №2458 про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.