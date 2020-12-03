Нардепи ухвалили законопроект про врегулювання питань у сфері ЖКП

"Проект Закону розроблено з метою удосконалення норм і положень чинного законодавства у сфері надання житлово-комунальних послуг, а також врегулювання питань перехідного періоду, що виникають у зв’язку із введенням в дію Закону України "Про житлово-комунальні послуги" з 1 травня 2019 року та необхідністю прийняття співвласниками усіх багатоквартирних будинків (незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком) рішень про моделі організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання та розподілу електричної енергії та природного газу)", - йдеться у пояснювальній записці.

Законопроект пропонує змінами до 6 законів врегулювати процеси надання і споживання житлово-комунальних послуг, їх оплати, формування та встановлення цін та тарифів на комунальні послуги.

Документ також визначає процедуру технічного обслуговування внутрішньо-будинкових систем та укладення договорів на надання ЖКП між співвласниками багатоквартирних будинків і постачальниками послуг .

Згідно висновку комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг до другого читання, на своєму засіданні 27 листопада 2020 року комітет додатково розглянув порівняльну таблицю до законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг (реєстр. № 2458), направленого 13 липня 2020 року на повторне друге читання.

За час опрацювання проекту до повторного другого читання надійшла 41 поправка, 28 з яких враховано (у тому числі редакційно та частково). Комітет за результатами розгляду порівняльної таблиці до повторного другого читання 2 вересня ц.р., вніс подання з пропозицією Верховній Раді України прийняти законопроект № 2458 у повторному другому читанні та в цілому як закон.

Нагадаємо, у липні Рада направила законопроект на повторне друге читання.